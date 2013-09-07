The Times: İstanbul, Olimpiyatları kaybederse aktivistler intikam riskiyle karşı karşıya



2020 Olimpiyatları için en doğru tercihin İstanbul olduğunu vurgulayan İngiliz gazetesi The Times'ta bugün de çarpıcı bir analize yer verildi. "İstanbul, Olimpiyatları kaybederse, aktivistler intikam riskiyle karşı karşıya" başlıklı yazıda, bugünkü kritik oylama öncesi İstanbul'da, olası bir başarısızlığın, "hükümet karşıtı göstericilere yönelik bir intikama yol açabileceği" yönünde endişe olduğu öne sürüldü.

Dün yayımlanan başyazısında Türkiye'nin Olimpiyat adaylığına tam destek veren İngiltere'nin en çok okunan gazetelerinden The Times, bu sefer de İstanbul'un adaylığı ile ilgili çarpıcı bir analize yer verdi.

Alexander Christie-Miller imzalı yazıda, Tokyo'nun halen nükleer felaket nedeniyle oluşan güvenlik kaygılarını gidermeye çalıştığı, Madrid'in ise ekonomik sorunlarla boğuştuğu, bu yüzden de İstanbul'un tartışmasız favori olduğu belirtildi.

'Olimpiyatları alamazsak, eylemciler yüzündendir'

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul'un Olimpiyatlar'a ev sahipliği yapmasını en çok isteyen isimlerin başında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın geldiğini ifade eden Christie-Miller, bu olumlu havanın yaz aylarındaki Gezi Parkı protestolarıyla dağıldığını iddia etti. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın "Gezi Parkı'nda eylem yapanlar, iki defa İstanbul'un adaylığını düşürmek için başvuru yaptılar ama başaramadılar. Eğer vermezlerse bu onların yüzünden olacak" şeklindeki sözlerine de yer verilen yazıda, Türkiye 'nin bu hafta içinde adaylık yarışında tekrar avantaj kazanmak için bir hamle yaptığı belirtildi:

"İstanbul komitesi bu hafta, Oyunlar'ı rakiplerinden daha düşük bir maliyete organize edebileceğini bildirdi. 2.9 milyar dolarlık maliyet tahminleri, Madrid'in 3.1 milyar dolar, Tokyo'nunsa 3.4 milyar dolarından daha ucuz. İstanbul komitesi ayrıca, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne, Oyunlar'dan bağımsız olarak 2020 öncesi altyapıya 15.7 milyar dolar harcayacağını bildirdi."

'Suriye doping skandalları İstanbul'un şansını azaltırıyor'

Ancak tüm bunlara rağmen; istikrarsızlık riski, Suriye iç savaşının oluşturduğu potansiyel tehdit, bir dizi doping skandalı ve ekonomik gerilemenin İstanbul'un şansını azalttığını belirten Times yazarı, " Ankara Batı'nın Suriye'ye müdahalesini savunurken, Türk istihbaratı olası terör saldırılarına karşı uyarıyor. Bir yandan Esad rejimi de üstü kapalı tehditler savuruyor" ifadesini kullandı.

'Protestolar özgür toplumun bir işareti'

Christie-Miller, yazısında Hamburg Üniversitesi'nden spor ekonomisi uzmanı Wolfgang Maennig'in görüşlerine de yer verdi. Buenos Aires'teki yarışı yerinde takip eden Maennig, İstanbul'un adaylığına en büyük zararı, Türk hükümetinin yaz aylarındaki protestolara karşı gösterdiği "esnek olmayan" tavrın verdiğini öne sürdü.

Maennig, "Hükümetin İstanbul'la ilgili iyi duyguların çoğunu yok eden, protestolardan ziyade hükümetin tepkisiydi. hatta bu protestoların özgür toplumun bir işareti olarak da görebiliriz" dedi.