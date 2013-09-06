The Times'dan İstanbul'un olimpiyat adaylığına destek

İngiltere'nin en çok okunan gazetelerinden The Times, bugün yayımlanan başyazısında Türkiye'nin Olimpiyat adaylığına tam destek verdi. "Türk lokumu" başlıklı yazıda, "Olimpiyat hareketinin elinde gerçekten küresel olduğunu kanıtlamak için tarihi bir şans var" yorumu yapıldı.

"Boğaziçi Köprüsü iki kıtayı birbirine bağlayan, hareketli bir su yolunun üzerinde yer alan ve üzerinden geçen ya da bir şekilde kafasını yukarı kaldırıp bakanlara muhteşem manzaralar sunan bir mühendislik harikası. Eğer İstanbul yarın 2020 yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma hakkı kazanırsa, Olimpik maraton Asya'dan Avrupa'ya bu köprü üzerinde koşulacak. İstanbul'un rakipleri ne sembolizm ne de saf drama açısından bunun gibi bir şey teklif edebiliyor" denilen yazıda İstanbul'un 27 asırlık tarihinde hep bir dünya şehri olduğuna dikkat çekildi ve Olimpiyatlar'ın Türkiye'de yapılmasının Müslüman dünyaya benzersiz bir mesaj verilmesi anlamına geleceği ifade edildi.

Gezi olaylarının Londra'da iki yıl önce yaşanan ayaklanmalardan daha şoke edici olmadığı da vurgulanan yazı, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi oyunu İstanbul'dan yana kullanmalı" ifadesiyle sona erdi.

Okur yorumları

Ancak gazeteye yorum yazan okurlar yazıya tepki gösterdi. Bir okur Türkiye'nin kötü insan hakları sicilinin unutulmaması gerektiğini belirtirken, bir başka okur yazıda geçen "İslam'ın çekici yüzü" ifadesine tepki göstererek Müslüman olmayan azınlıkların yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Bir başka yorumda da "İstanbul güzel bir şehir ama..." denilerek Türkiye'nin Kıbrıs Rum Yönetimi ve Ermenistan'la olan gerginliğine ve hapiste çok sayıda gazeteci olmasına vurgu yapıldı. Bununla birlikte yorumcu yine de İstanbul'un Tokyo ve Madrid karşısında en iyi tercih olduğunu yazdı.