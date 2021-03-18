The Times: Britanya sığınmacıları üçüncü bir ülkeye göndermeyi planlıyor, adaylar arasında Türkiye de var

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Britanya İçişleri Bakanlığı'nın kanalı "yasa dışı" yollarla geçerek Britanya'ya gelen sığınmacıları üçüncü bir ülkeye göndermeyi planladığı iddia edildi. Konuşulan ülkeler arasında Türkiye'nin de olduğu belirtildi.

The Times'ın haberine göre Britanya İçişleri Bakanı Priti Patel, ülkede sığınmacılarla ilgili yasanın değiştirilmesini ve Britanya'ya "yasa dışı" yollarla gelen göçmenlerin kendi ülkelerine gönderilmeyi beklemeleri için Türkiye gibi ülkelere gönderilmesini istiyor.

Haberde Cebelitarık ve Man Adası gibi Britanya'ya daha yakın opsiyonların da değerlendirildiği belirtildi.

Daily Mail'in aktardığına göre sivil toplum kuruluşları bu teklife tepki gösterdi ve bir göçmenlik yasası uzmanı bu yönde bir karar alınırsa konunun büyük ihtimalle mahkemeye gideceğini ifade etti.

Patel'in gelecek hafta yeni planı hakkında detayları sunması bekleniyor.

The Times'a konuşan ve ismi paylaşılmayan bir uzman, "İnsanların üçüncü bir ülkeye gönderilmesini engelleyen bir yasa yok" dedi.