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Dünya

The Times: Brexit anlaşması Salı günü yayınlanacak

Celal Sönmez / Londra, 9 Kasım (DHA) - The Times gazetesinin politika editörü Sam Coates, Birleşik Krallık  ile Avrupa Birliği arasında bir Brexit anlaşmasına varıldığını ve anlaşmanın Pazartesi günü May hükümeti içinde tartışıldıktan sonra Salı günü yayı

09 Kasım 2018 11:40

Celal Sönmez / Londra, 9 Kasım (DHA) - The Times gazetesinin politika editörü Sam Coates, Birleşik Krallık  ile Avrupa Birliği arasında bir Brexit anlaşmasına varıldığını ve anlaşmanın Pazartesi günü May hükümeti içinde tartışıldıktan sonra Salı günü yayınlanacağını öne sürdü.
Coates, Brexit anlaşmasına ilişkin takvimin dün Londra\'da müzakere edildiğini belirtti.
The Times\'ın haberine göre, İngiltere Brexit Bakanı Dominic Raab ve AB Komisyonu Brexit baş müzakerecisi Michel Barnier Salı günü bir araya gelecekler ve Birleşik Krallık\'ın Avrupa Birliği\'nden  ayrılmasına iliştkin anlaşma aynı gün yayınlanacak. Anlaşma ile birlikte siyasi bir deklarasyon da açıklanacak.
Coates\'in edindiğini belirttiği bilgilere göre, Başbakan Theresa May, Brexit anlaşmasına ilişkin olarak Çarşamba günü Avam Kamarası\'na bilgi verecek.
Bunun ardından, Brexit anlaşmasının imzalanması için AB liderler zirvesi ise 23-25 Kasım  arasında bir tarihte toplanacak.
May hükümetinden bir kaynak ise Press Association\'a yaptığı değerlendirmede, Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık arasında Brexit  anlaşmasına önümüzdeki birkaç günde varılacağı yönünde basında çıkan  haberlere \"oldukça temkinli yaklaşmak gerektiğini\" söyledi.

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