The Telegraph: Britanya'nın iade ettiği ekipmanları üreten Türk şirket 31 Ocak'ta kurulmuş; süreç atılan bir e-posta ile başlamış

T24 Dış Haberler

Britanya merkezli The Telegraph gazetesi, "fiyasko" olarak nitelendirdiği Türkiye'nin Britanya'ya medikal koruma ekipmanı gönderme sürecinin Türk bir "tişört satıcısının" Londra'ya "yardım edebileceğini söylemesiyle başladığını" belirtti.

Telegraph'ın aktardığına göre İstanbul merkezli Selegna Tekstil isimli şirket, ilk olarak şirketten Mehmet Düzen'in Britanya Sağlık Bakanlığı'yla ekipman ihtiyaçları konusunda iletişime geçmesinden sonra Britanya hükûmetinin dikkatini çekti.

Gazetenin aktardığına göre e-postada Düzen, yüz binlerce medikal önlük yapma kapasitesine sahip bir fabrikası olduğunu ve hepsinin sağlık standartlarına uygun olacağını ifade etti.

Britanya Sağlık Bakanlığı'nın yaklaşık iki hafta boyunca cevap vermediği, ancak Çin'deki tedarik zincirinin durması ve hastanelerin kıtlık çekmeye başlamasının ardından olumlu dönüş yaptığı belirtildi.

Görüşmelerin sonucunda Selegna fabrikasında 400 bin önlük üretilmesi ve Britanya'ya gönderilmesine karar verildi. Britanya'nın Selegna'ya standartlar konusunda kol uzunluğundan kumaş türüne kadar düzenlemeler içeren karmaşık dökümanlar gönderdiği belirtildi.

Dökümanlara göre Selegna şirketinin 31 Ocak 2020'de kurulduğu ve tişört ile eşofman ürettiği görülüyor. Telegraph'a göre haber "dünyaya yayıldıkça" Düzen ve şirketin sahibi olan kardeşi Naile, "yüksek standartlı sağlık ekipmanı" üretimine dönüş yaptı. Daha önce tatlı yapımı için kullanılan bir fabrikada maske üretimine dönüldü.

Sağlık Hizmetleri Mühimmat Birliği'nin Başkanı Mark Roscrow, Selegna'nın tecrübesizliğinin "kendilerini alarma geçirmesi gerektiğini" söyledi. Roscrow, "O şirketi dikkatlice kontrol etmeliydik. Şirketin tecrübesizliğine baktığımızda riskleri görmeliydik" dedi ve ekledi; "Onlara güvendik ama şimdi bunun bir hata olduğunu görüyoruz. Paramızı çöpe atmış olduk".

Dün The Guardian, Britanya'nın Türkiye'den satın aldığı ve Koronavirüs salgını nedeniyle alınan ihracat kısıtlama kararı nedeniyle ulaşması zaman alan 400 bin kişisel koruyucu ekipmanın standartlara uymadığını yazmıştı. Gazete, Britanya Sağlık Bakanlığı kaynakları iade edilecek ekipmanların ücretinin geri alınacağını belirtti.

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Türkiye'den İngiltere'ye gönderilen 400 bin adet koruyucu önlüğün güvenlik standartlarına uygun olmadığına ilişkin haberlerle ilgili açıklamasında "Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılamaz halde olduğuyla ilgili Birleşik Krallık medyasında yer alan haberler doğru değildir" dedi.

Haberlerle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı' da açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer aldı:

"İngiliz medyasında yer alan, “Türkiye’den İngiltere’ye gönderilen koruyucu giysilerin standartlara uygun bulunmadığına” yönelik haberler üzerine aşağıdaki açıklamaya lüzum görülmüştür.



Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti, 7 Nisan tarihinde Birleşik Krallık’a 100.000 adet tulum, 100.000 cerrahi maske ve 50.000 adet N95 maske hibe etmiştir.



Türkiye Cumhuriyeti’nin hibe ettiği ve yine devamında tedarik ettiği ürünlerin tamamına ait CE ve ISO sertifikaları İngiliz tarafına önceden ibraz edilmiştir. Tüm bu ürünler, kamusal sağlık sisteminin idaresini ve koordinasyonunu yürüten National Health Services (NHS)’in onayının ardından İngiltere’ye gönderilmiştir.



Yukarıda anılan haberler üzerine İngiliz makamlarıyla temasa geçilmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından gönderilen ürünlerle ilgili hiçbir sorun olmadığı NHS yetkilileri tarafından yazılı olarak teyit edilerek tarafımıza bildirilmiştir.



Ayrıca Dışişleri Bakanlığımız üzerinden de resmi yazı ile İngiltere’nin ilgili makamlarından duruma ait açıklama ve bilgi talep edilmiştir.