The Sunday Times, İstanbul'daki insan kaçakçılarını yazdı: 15 bin sterline Britanya'ya götürmeyi vadediyorlar!

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The Sunday Times gazetesi, İstanbul'da Britanya'ya kaçak yollarla ulaşmayı vadeden kaçakçıları mercek altına aldı. İnsan kaçakçılarının, İtalya üzerinden Britanya'ya gitmek için 10 bin ila 15 bin sterlin arasında bir ücret talep ettiği belirtildi.

The Sunday Times gazetesinden iki muhabir, kılık değiştirerek İstanbul'un Aksaray semtine giderek insan kaçakçılarıyla görüşme yaptı. Haberde şu ifadeler yer aldı: "İstanbul'da insan kaçakçılığının ana hattı konumundaki Aksaray'da seyahat acentesi gibi çalışan insan kaçakçıları, İtalya üzerinden Britanya'ya gitmek için kişi başı 10 bin ila 15 bin sterlin arasında bir ücret teklif ediyor"

Haberde, “Avrupa'ya giden tehlikeli rotayı sadece bir seyahat gibi göstermek için yüksek hızlı jet botları ve sağlam nakliye gemilerinde konforlu yatacak yerleri içeren “VIP paketleri” sundular” denildi.

Kaçakçıların, haber için ilgili gibi davranan İranlı muhabire, Britanya'ya gitmek için sahte Avrupa pasaportu, vize ve kimliğin yanı sıra havayolu, balıkçı teknesi ve kamyon gibi yöntemler önerdiği belirtildi.

Bir kaçakçının muhabire "Merak etme seni oraya ulaştırırız. İyi birine benziyorsun, indirim yaparız" dediği ve Manş Denizi'nden geçiş için iki farklı seçenek sunduğu belirtildi. Seçeneklerden birinin bir saat süren 5 bin Euro'luk "jet botu" olduğu, diğerinin ise daha yavaş olan 3 bin Euro'luk bot olduğu aktarıldı. Kaçakçı, bot yerine 13 bin sterlin karşılığında Türkiye-Fransa -İngiltere rotasını uçakla, sahte İspanyol pasaportuyla da geçebileceğini söyledi.

Habere göre, bir başka kaçakçı ise Manş Denizi'nden küçük bir botla geçmenin kolay olacağını, Fransa'dan Britanya'ya ulaşmanın "yalnızca 20 dakika süreceğini" iddia etti. Kaçakçı, "biraz yüzebildiğini" söyleyen muhabire "Sorun olmaz o zaman. İngiliz polisi boğulmak üzere olsan bile seni kurtarır ve doğrudan Britanya'ya götürür" dedi.

Kaçakçılar, ilgililere ödeme planını şöyle sundu: "Yüzde 30'u nakit, yüzde 70'i ise İstanbul'da bir para aktarma dükkanında tutulacak ve müşteri yerine ulaştığında kaçakçı tarafından alınacak"

"Sosyal medyada reklam yapıyorlar"

The Sunday Times'ın haberi, insan kaçakçılığı şebekelerinin Instagram ve Telegram gibi uygulamalardan reklam verdiğini aktardı. Telegram'da "seyahat acentesi" olarak görünen bir şirketin, isteyenlere "inandırıcı sığınma başvuruları" oluşturmayı vadettiği, Instagram'daki kaçakçının ise sahte Britanya vize ve pasaportları sunduğu tespit edildi.

Britanya Göç Bakanı Chris Philip, "Suç çeteleri tehlikeli ve gereksiz geçişler için kârı, insanların hayatının önüne koyuyor. Bu yolları tanıtmak ve yüceltmek kabul edilemez. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı geçen hafta sosyal medya şirketlerine ulaşarak bu ölümcül yolculuğu teşvik eden kabul edilemez paylaşımları kaldırmalarını talep etti" dedi.

Kaçakçılar, muhabirlere "Balkan rotasında" artırılan sınır kontrolleri nedeniyle göçmenlerin Türkiye kıyılarından İtalya'ya balıkçı teknesiyle dört gün süren bir yolculukla götürüldüğünü söyledi.

Haberde, Türkiye'den hükûmet yetkililerinin konu hakkında bir açıklama yapmadığı belirtildi.