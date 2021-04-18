The Sunday Times: Britanya Karadeniz’e savaş gemisi gönderecek

Britanya'da Kraliyet Donanması'ndan üst düzey kaynaklar, mayıs ayında Karadeniz'e savaş gemilerinin gönderileceğini açıkladı.

The Sunday Times'da yer alan habere göre, Britanya gelecek ay Karadeniz'e savaş gemileri göndermeye hazırlanıyor. Gazete, bu adımın Rusya'yla süregelen gerilimek karşı Ukrayna'ya ve NATO müttefiklerine desteği göstermek amacıyla atıldığını yazdı.

Karadeniz'eType 45 destroyer ve Type 23 sınıfı fırkateynlerin gönderileceği belirtildi.

Britanya Savunma Bakanlığı konuya dair henüz bir açıklama yapmadı. Times'a konuşan bir Bakanlık yetkilisi "Rusya'yla gerilimi gözlemek için Ukrayna'yla yakından çalıştıklarını" söyledi.