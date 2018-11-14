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Dünya

The Sun: Kabinede 5 kıdemli bakan Brexit anlaşmasını destekleyecek

Celal Sönmez / Londra, 14 Kasım (DHA) - The Sun gazetesinin politika editörüne göre, Birleşik Krallık'ta Başbakan Theresa May'in kabinesinde yer alan 5 kıdemli bakan Brexit anlaşmasına destek verecek

14 Kasım 2018 12:02

Celal Sönmez / Londra, 14 Kasım (DHA) - The Sun gazetesinin politika editörüne göre, Birleşik Krallık\'ta Başbakan Theresa May\'in kabinesinde yer alan 5 kıdemli bakan Brexit anlaşmasına destek verecek.
Gazetenin kabine kaynaklarına dayandırılan haberine göre, Dominic Raab, Jeremy Hunt, Sajid Javid, Michael Gove ve Geoffrey Cox\'un yanı sıra Andrea Leadsom ve Chris Grayling de anlaşmayı destekleyecekler.
Haberde, buna karşılık Esther McVey ve Penny Modaunt\'ın Brexit anlaşmasını desteklemediklerinin de altı çizildi. Birleşik Krallık\'ta kabine bugün Türkiye saati ile 17:00\'de toplanacak ve AB Komisyoni ile üzerinde anlaşılan Brexit taslak metnini değerlendirecek.

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