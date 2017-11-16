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Dünya

The Sun: İngiltere'nin Brexit faturası 20 milyar sterlin artacak

Celal Sönmez / Londra, 16 Kasım (DHA) - İngiliz The Sun gazetesi, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) faturasının 20 milyar sterlin (yaklaşık 102 milyar lira) daha artabileceğini duyurdu

16 Kasım 2017 16:04

Celal Sönmez / Londra, 16 Kasım (DHA) - İngiliz The Sun gazetesi, İngiltere\'nin Avrupa Birliği\'nden ayrılma (Brexit) faturasının 20 milyar sterlin (yaklaşık 102 milyar lira) daha artabileceğini duyurdu.
Gazetenin, bugünkü baskısında \"May\'in Brüksel\'e hediyesi\" üst başlığıyla verdiği haberde, Başbakan Theresa May\'in Brexit anlaşması çerçevesinde, ülkesinin ödeyeceği tazminatı, önceden üzerinde durulan 18 milyar milyar sterline, 20 milyar sterlin daha ekleyerek artırmaya hazırlandığı belirtildi.
\"Brexit\" ve \"Christmas (Noel)\" sözcüklerinden türetilen \"Brexmas\" sözcüğünü kullanan gazetenin \"Brexmas Eşantiyonu\" başlıklı haberine göre, 1 Ocak 1973 tarihinde üye olduğu AB\'den ayrılmasına ilişkin müzakere sürecinde ilerleme olmazsa, İngiltere, gelecekteki ticari ilişkilerin görüşülmeye başlanacağı son tarih olan Aralık ayını da kaçırmış olacak.
Haberde, fatura konusunda anlaşma olması durumunda, 14 Aralık\'taki toplantıda AB liderlerinin Brexit\'e \"yeşil ışık\" yakabileceğine işaret ediliyor ve \"Bununla birlikte, May önerisine kesin bir rakam koymayacak; bunun yerine AB\'den ayrılmadan önce ülkesinin yapacağı harcama taahhütleri konusunda Brüksel\'in önüne net bir rehber koyacak\" deniliyor.
Haberde ayrıca, AB Başmüzakerecisi Michel Barnier\'in geçen hafta İngiltere\'ye, \"tartışmalı Brexit faturası\" olarak ödeyeceği miktarı belirlemesi için 14 günlük süre verdiği de anımsatıldı ve \"Ancak bakanlar ve milletvekilleri, Başbakanlığın (Downing Street), önümüzdeki ay için önceden belirlenmiş zamanlama yerine, böyle bir sınırlamayı sadece yok saymasını bekliyorlar\" denildi.
İngiltere\'nin Brexit Bakanı David Davis ise geçen günlerde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, ülkesinin ayrılma bedeli olarak AB\'ye ne kadar ödeme yapacağına ilişkin bir rakam veya formül teklif etmeyeceğini söyledi. (Fotoğraflı)

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