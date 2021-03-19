The Sun gazetesinin tuttuğu özel dedektif: Meghan Markle'ın sosyal güvenlik numaralarına yasadışı bir şekilde ulaştım

ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan özel dedektif Daniel Hanks, The Sun gazetesinin yayıncısı tarafından görevlendirilerek 2016 yılında Sussex Düşesi Meghan Markle hakkında yasadışı bir şekilde bilgi topladığını söyledi.

The Independent'ta yer alan habere göre, The Sun gazetesinin yayıncı kuruluşu, Meghan Markle hakkında bilgi toplamak tutulan özel dedektifle herhangi bir yasadışı bilgi toplamadıklarını, gizlilik yasalarını ihlal etmediklerini savunurken, özel dedektif Daniel Hanks, 2016 yılında bu iş için görevlendirildiğini iddia etti. Hanks, Markle'ın cep numarası, adresleri ve sosyal güvenlik numarasına ulaştığını söyledi.

BBC'ye konuşan Hanks, "Sosyal güvenlik numaraları dışında bulduğum herşeye yasal yollarla da ulaşabilirlerdi. Bilgiye sahip olduğunda krallığın anahtarı elinde oluyor" dedi. The Sun'ın yayıncı kuruluşu News Group Newspaper, Sussex Düşesi'nin sosyal güvenlik numarasını "hiçbir şekilde" talep etmediklerini söyledi ve elde edilen bilginin kullanılmadığını söyledi. Şirketten yapılan açıklamada Hanks'e 250 dolar ödendiği ve bu ödemeyle Markle'ın iletişim bilgilerini, adreslerini araştırmasını istekledikleri belirtildi. Açıklamada "Hanks'ten herhangi bir yasadışı talebimiz olmadı. Tam tersine yasaya uygun şekilde hareket etmesi istendi" ifadeleri yer aldı.