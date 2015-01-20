T24 LogoT24 Logo
Magazin

İngiliz The Sun gazetesi ‘3. sayfa güzeli’ geleneğine son verdi

Gazetenin yarı çıplak modellerin fotoğraflarını yayımlaması sık sık protestolara hedef oluyordu

20 Ocak 2015 16:09

İngiltere'nin en çok satan bulvar gazetesi The Sun'ın 1970'ten bu yana devam eden '3. sayfa güzeli' geleneğine son verdiği açıklandı. Gazetenin yarı çıplak modellere yer vermesi, feministlerin protestolarına sebep oluyordu. Protestocular son olarak change.org adlı internet sitesi başta olmak üzere yüz binlerce imza toplamıştı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Times gazetesi, Sun'ın bundan böyle üçüncü sayfada yarı çıplak model fotoğrafları yayımlamayacağını duyurdu. Sun gibi News Corporation grubuna ait olan gazete böylece İngiltere'de gazeteciliğin en tartışmalı geleneklerinden birinin son bulduğunu aktardı. Sun gazetesinden bu konuda açıklama yapılmadı.

Yüz binlerce kişi imza kampanyasına destek vermişti

1970 yılında gazeteyi Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'un satın almasıyla başlayan bu gelenek, Sun'ı İngiltere'nin en çok satan bulvar gazetesine dönüştürmüştü. Murdoch geçtiğimiz yıl Eylül ayında Sun'ın üçüncü sayfasındaki modellerin üstsüz fotoğraflarının artık eski moda olduğunu söylemişti.

Gazetenin çıplak modellerin fotoğraflarını yayımlaması sık sık protestolara hedef oluyordu. Son olarak internette başlatılan bir imza kampanyasına yüzbinlerce kişi destek vermişti.

İrlanda’da iki yıl önce bitmişti

Sun gazetesinin İrlanda baskılarında 3'ncü sayfadaki üstsüz kadın fotoğraflarına iki yıl önce son verilmişti.

ETİKETLER

the sunüçüncüsayfayıkaldırdıingiltereyarı çıplakmodelfeministprotesto

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24