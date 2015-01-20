İngiliz The Sun gazetesi ‘3. sayfa güzeli’ geleneğine son verdi

İngiltere'nin en çok satan bulvar gazetesi The Sun'ın 1970'ten bu yana devam eden '3. sayfa güzeli' geleneğine son verdiği açıklandı. Gazetenin yarı çıplak modellere yer vermesi, feministlerin protestolarına sebep oluyordu. Protestocular son olarak change.org adlı internet sitesi başta olmak üzere yüz binlerce imza toplamıştı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Times gazetesi, Sun'ın bundan böyle üçüncü sayfada yarı çıplak model fotoğrafları yayımlamayacağını duyurdu. Sun gibi News Corporation grubuna ait olan gazete böylece İngiltere'de gazeteciliğin en tartışmalı geleneklerinden birinin son bulduğunu aktardı. Sun gazetesinden bu konuda açıklama yapılmadı.

Yüz binlerce kişi imza kampanyasına destek vermişti

1970 yılında gazeteyi Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'un satın almasıyla başlayan bu gelenek, Sun'ı İngiltere'nin en çok satan bulvar gazetesine dönüştürmüştü. Murdoch geçtiğimiz yıl Eylül ayında Sun'ın üçüncü sayfasındaki modellerin üstsüz fotoğraflarının artık eski moda olduğunu söylemişti.

Gazetenin çıplak modellerin fotoğraflarını yayımlaması sık sık protestolara hedef oluyordu. Son olarak internette başlatılan bir imza kampanyasına yüzbinlerce kişi destek vermişti.

İrlanda’da iki yıl önce bitmişti

Sun gazetesinin İrlanda baskılarında 3'ncü sayfadaki üstsüz kadın fotoğraflarına iki yıl önce son verilmişti.