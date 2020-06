The Strokes 7 yıl sonra "Yeni Anormal"i anlatarak geri döndü; listelerin tepesine oturdu

T24 Dış Haberler

2000 yılında "Is This It" isimli ilk albümüyle müzik eleştirmenleri tarafından "rockın kurtarıcıları" olarak nitelendirilen ancak ilerleyen albümleriyle aynı başarıyı yakalayamayan müzik grubu The Strokes, 7 yıllık bir aradan sonra yeni albümünü yayınladı. Albüm, rock listelerinin tepesine oturdu.

Billboard'ın rock şarkıları ne kadar satıldığına, streaming servislerinden dinlendiğine ve radyoda ne kadar çalındığına göre sıralayan "Hot Rock Songs" listesindeki 50 şarkının 9'unu The Strokes'un yeni albümünden parçalar oluşturuyor.

"The New Abnormal" albümü ilk haftasında Billboard'un Top 200 listesinde 8'inci, Rock albümleri arasında da birinci sırada yer aldı.

Bu sonuçlarla grup, rock listelerindeki en başarılı sonuçlarını almış oldu. The Strokes, popülaritesine rağmen "Hot Rock Songs" listesine sadece 3 şarkı sokabilmişti.