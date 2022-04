The Sims'in eklenti paketi, eşcinsel evlilik tasviri nedeniyle Rusya'da satılmayacak

T24 Dış Haberler

The Sims oyununun yeni eklenti paketi, oyunda eşcinsel evliliğe izin verildiği gerekçesiyle Rusya'da satışa sunulmayacak.

The Sims 4 eklenti paketi 'My Wedding Stories', oyundaki evlilik seçeneğini geliştirirken daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunuyor. The Sims 4 'ün orijinal versiyonunda LGBTİ+ karakterler ve eşcinsel evliliği bulunması sebebiyle oyun Rusya'da 18 yaşın üzerindekilere satılabiliyordu. Eklenti paketinde düğününü planlayan bir eşcinsel çiftin hikayesinin anlatması ülkede gündem olmuştu.

Oyunun geliştiricisi Electronic Arts, eklenti paketini Rusya'daki yasalara uygun hale getirmek için içeriğini değiştirmeleri gerekeceğini; bu da kendi değerlerine ihanet etmek olacağı için paketi Rusya'da satmama kararı aldıklarını belirtti.

Rusya'da 2013'te çıkarılan bir yasa, "Eşcinselliği toplumsal bir norm gibi gösteren ürünlerin 18 yaşın altındakilere satılmasını" yasaklıyor.