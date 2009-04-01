T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

The Simpsons posta pulunda

Amerika'da en uzun süre yayında kalan The Simpsons çizgi dizisi posta pulu olacak.

01 Nisan 2009 03:00

Amerika'da en uzun süre yayında kalan The Simpsons çizgi dizisi posta pulu olacak.

Amerikan Posta Hizmetleri, Matt Groening tarafından çizgi filme dönüştürülen The Simpsons'ın pullarının çıkarılacağını duyurdu.

Marge ve Homer ile çocukları Bart, Lisa ve Maggie'nin yer alacağı 5 pulun tasarlandığı belirtildi.
Pulların yine dizinin yaratıcısı Matt Groening tarafından tasarlandığı kaydedildi.
Yayın hayatına 1987 yılında Tracy Ullmann Show'da kısa skeçler olarak başlayan ve sonradan yarım saatlik çizgi dizi formatına dönüştürülen The Simpsons ailesinde baba rolünü oynayan Homer Simpson, lise aşkı Marge ile evlendikten sonra Springfield'ın orta sınıf ailelerinin yaşadığı Evergreen Terrace'da bir yaşam kurar. Marge ile Homer'in Bart, Lisa ve Maggie adında üç çocuğu olur. Bart hep 10, Lisa 8, Maggie ise 1 yaşındadır.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24