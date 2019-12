The Simpsons posta pulunda

Amerika'da en uzun süre yayında kalan The Simpsons çizgi dizisi posta pulu olacak.



Amerikan Posta Hizmetleri, Matt Groening tarafından çizgi filme dönüştürülen The Simpsons'ın pullarının çıkarılacağını duyurdu.



Marge ve Homer ile çocukları Bart, Lisa ve Maggie'nin yer alacağı 5 pulun tasarlandığı belirtildi.

Pulların yine dizinin yaratıcısı Matt Groening tarafından tasarlandığı kaydedildi.

Yayın hayatına 1987 yılında Tracy Ullmann Show'da kısa skeçler olarak başlayan ve sonradan yarım saatlik çizgi dizi formatına dönüştürülen The Simpsons ailesinde baba rolünü oynayan Homer Simpson, lise aşkı Marge ile evlendikten sonra Springfield'ın orta sınıf ailelerinin yaşadığı Evergreen Terrace'da bir yaşam kurar. Marge ile Homer'in Bart, Lisa ve Maggie adında üç çocuğu olur. Bart hep 10, Lisa 8, Maggie ise 1 yaşındadır.