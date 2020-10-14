The Simpsons, özel bölümünde Trump'ı seçmemek için 50 neden listeledi

T24 Dış Haberler

The Simpsons dizisi, bu seneki geleneksel Cadılar Bayramı özel bölümünü ABD'deki 3 Kasım Başkanlık Seçimleri'ne adadı. Bölümde dizinin yazarları mevcut Başkan Donald Trump'a oy vermemek için 50 neden sıraladı.

18 Ekim'de yayınlanacak bölümün Variety ile paylaşılan kısa bir parçasında Homer Simpson'ın oyunu kullanmak üzere oy verme merkezine gittiği görülüyor.

Oy kullanırken hangi başkan adayını seçeceği konusunda kararsız kalan Homer, kararını vermeye çalışırken perdeli alana kızı Lisa giriyor. Babasının kararsız kalmasına sinirlenen Lisa, "Son 4 sene içinde olanları nasıl unutabilirsin?" diye soruyor.

Bu noktada Trump'ın Oval Ofis'te bulunduğu dönemde yaptığı en tartışmalı şeyleri barındıran bir liste hızlıca ekrandan geliyor. Listede, "(Apple CEO'su) Tim Cook'a Tim Apple dedi"den "Demokrasiyi yok etti"ye birçok madde bulunuyor.

Simpsons'ın listesinde yer alan bazı maddeler şöyle:

- Çocukları kafeslere koydu

- Meksikalılara tecavüzcü dedi

- Engelli bir muhabiri taklit etti

- Üçüncü dünya ülkelerine b.k çukuru dedi

- Kış uykusundaki ayıların vurulmasına izin verdi

- Tennis kıyafetiyle kötü gözüktü

- Eşinin elini tutmasını sağlayamadı

- Mar-a-lago'da bir restoranda devlet sırrı içeren belgeler gösterdi

- Ivanka'yı G7 zirvesine götürdü



