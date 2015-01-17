Oscar adayı 'Toprağın Tuzu' 34. İstanbul Film Festivali'de!

87. Oscar Ödülleri’nde En İyi Belgesel dalında aday gösterilen “The Salt of the Earth / Toprağın Tuzu”, Oscar heyecanının ardından İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 34. İstanbul Film Festivali kapsamında gösterilecek. Bu yıl 11. kez Akbank sponsorluğunda gerçekleşecek olan İstanbul Film Festivali, 4-19 Nisan anlaşmalı sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

Wim Wenders’e üçüncü Oscar adaylığını getiren "Toprağın Tuzu", Cannes’da Ekümenik Jüri Mansiyonu’nun yanı sıra Belirli Bir Bakış bölümünde de Jüri Özel Ödülü’nü kazandı. Juliano Ribeiro Salgado ve Wim Wenders’in birlikte yönettiği “Toprağın Tuzu”, İstanbul Film Festivali kapsamında NTV Belgesel Kuşağı Bölümü’nde izlenebilecek.

“Toprağın Tuzu”, Brezilyalı fotoğrafçı Sebastiaõ Salgado ile aslen fotoğrafçı olan yönetmen Wim Wenders’ın bir işbirliği. Kırk yıl boyunca Sınır Tanımayan Doktorlar ile birlikte savaşlar, açlık ve göçler gibi toplumsal dramları objektifine aktaran Sebastiaõ Salgado, göz alıcı manzaralardan yerli topluluklarına, madenlerden Afrika savanlarına el değmemiş bölgelere seyahat etti. Sebastiaõ Salgado’ya oğlu Juliano da bazen eşlik etti. Salgado’yu izleyen bu benzersiz film, hem bu özgün fotoğrafçının müthiş kariyerini belgeliyor hem de gezegenimizin trajediler ve acılar dışında muhteşem bir yer olduğunu da gözler önüne seriyor.

34. İstanbul Film Festivali programının tamamı Mart ayında yapılacak basın toplantısıyla açıklanacak.