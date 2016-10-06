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Kültür-Sanat

The Rolling Stones'dan 11 yıl sonra yeni albüm

Albümde Chicago Blues öğeleri ağırlıkta olacak

06 Ekim 2016 18:12

Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu The Rolling Stones, 11 yıl aradan sonra yeni albümlerini yayınlıyor. 

Chicago Blues öğelerinin ağırlıkta olduğu yeni Stones albümünü, grubun çok basit bir ekipman ve bir mikrofonla üç günde kaydettiğini belirten prodüktörleri Don Was, Rolling Stones'un Kaliforniya'da Desert Trip adında yeni bir festivalde çalacağını da sözlerine ekledi. 

Üç gün sürecek olan festivalde Paul McCartney, Bob Dylan, Roger Waters, The Who ve Neil Young gibi efsane isimler sahne alacak. 

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