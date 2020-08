The Rolling Stones, Donald Trump'ı dava etmeye hazırlanıyor

T24 Dış Haberler

Efsanevi Britanyalı rock grubu The Rolling Stones, mitinglerinde izinsiz olarak şarkılarını çalan ABD Başkanı Donald Trump'ı yasal süreç başlatmakla tehdit etti.

The Stones, pazar günü yayımladığı açıklamada grubun yayın haklarına sahip BMI ile yasal ekibinin Trump'ın kampanyasında şarkılarının kullanılması üzerine çalışmaya başladıklarını belirtti.

Açıklamada BMI'ın, Trump'ın seçim kampanyasını "şarkıların izinsiz kullanılmasının telif hakkı ihlali olacağı" konusunda bilgilendirdiği belirtildi.

Eğer Trump, mitinglerinde Stones şarkıları kullanmaya devam ederse ABD Başkanı'na "ambargoyu kırmak" ve "lisanssız müzik kullanmaktan" dava açılacak.

The Rolling Stones, Trump'ın 2016 seçim kampanyasında da muhafazakar tabanını mitinglerde ateşlendirmek için kendi parçalarını kullanmasına tepki göstermişti.

Trump'ın geçen haftalarda gerçekleştirdiği tartışmalı Tulsa mitinginden önce The Rolling Stones'un "You Can't Always Let What You Want" şarkısı çalınmıştı.

Geçen yıl hayatını kaybeden Tom Petty'nin ailesi de Tulsa mitinginde kullanılan bir şarkı için Trump kampanyasına ihtarname gönderdi.