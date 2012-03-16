T24 - Efsanevi rock grubu The Rolling Stones, kuruluşunun 50. yılında dünya turnesine çıkmayacak.

The Rolling Stones 50. yılında dünya turnesine çıkmıyor. Rolling Stone dergisine konuşan grubun gitaristi Keith Richards, yeni bir turne için hazır olmadıklarını, 2013'ün yeni konserlerden bahsetmek için "daha gerçekçi" bir yıl olacağını söyledi.

Derginin adını açıklamak istemeyen diğer kaynaklara dayanarak verdiği haberde de grubun son turnesinde 2006'da Fiji'de başından yaralanan Keith Richards'ın sağlık durumuyla ilgili kaygılar nedeniyle bir turnenin mümkün gözükmediği belirtildi.

Gösteri endüstrisine yakın bir kaynak, "grubun tam bir turne yapmak istemediğini, seyahat etmek istemediklerini ve Keith Richards'ın sağlık durumuyla ilgili kaygılar bulunduğunu" kaydetti.

Bu arada grubun internet sitesinde, Brett Morgen'in gerçekleştirdiği ve grubun 1962'de Londra'da kuruluşundan bu yana tarihinin anlatıldığı bir belgeselin, grubun doğum günü kutlamaları dolayısıyla Eylül ayında çıkacağı duyuruldu.