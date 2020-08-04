The Rock, Amerikan futbolu ligi satın alıyor

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Kariyerine WWE güreşçisi olarak başlayan ancak spordan emekli olduktan sonra aksiyon filmlerinin vazgeçilmezi haline gelen Dwayne "The Rock" Johnson, ABD'nin profesyonel Amerikan futbolu ligi NFL'e rakip olarak kurulan XFL'i satın alacak ekipte yer aldığını açıkladı.

The Rock, eski eşi Dany Garcia ve bir atlet menejerliği şirketi ile birlikte XFL'i eski patronu Vince McMahon'un kurucusu olduğu Alpha Entertainment'tan satın alacak.

Alpha, XFL sezonunu Covid-19 salgını nedeniyle erken bitirmek zorunda kaldıktan sonra iflas ilan etmişti.

WWE'nin yöneticileri tarafından 2000'de NFL'e alternatif olarak kurulan XFL, sadece 2001 yılında bir tam sezon oynayabildi. 2020 ligin dönüşü olacaktı, ancak pandemi sezonu kısa kesti.

XFL, 2020'de oyunu hızlandırmak için yeni kurallar ve NFL'e kıyasla oyuncu güvenliğini daha öne çıkaran düzenlemeler getirdi.

XFL, NFL'in reytinglerine yaklaşamasa da birçok kişi NFL'in spordaki tekelini kıracağını umuyordu. XFL'de geleneksel olarak NFL'de gerekli performansı sergileyemeyen futbolcular yer aldı.

The Rock, Amerikan futboluna olan sevgisi ve taraftarlara olan bağı sebebiyle ligi satın alma kararı aldığını ifade etti.