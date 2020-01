The Ritz-Carlton Istanbul 10 milyon dolarlık bir yatırımla yenileniyor

İstanbul, 5 Ekim (DHA) - The Ritz-Carlton İstanbul’un yeni oda ve suitlerinin tasarım hikayesi İstanbul’un şehrin içinde barındırdığı renk skalası ve şekillerden aldığı ilham ile yeniden başlıyor.

Türkiye’de faaliyete başladığı günden bugüne kusursuz servis kalitesi ve yemekleri ile fark yaratan, turizm sektörüne ve insan unsuruna güvenini kesintisiz sürdüren The Ritz-Carlton, İstanbul, 10 milyon dolarlık yatırımla yeniden yapıldı.

The Ritz-Carlton, İstabul Satış ve Pazarlama Direktörü Özlem Öktem\'in verdiği bilgilere göre; The Ritz-Carlton İstanbul\'un tüm oda, suit ve balo salonları, İstanbul şehrinin ve tarihinin yansıtıldığı, değerli mimar ve sanatçıların çalışmaları ile yeniden tasarlandı:

\"Dünyanın en köklü otelcilik geleneğine sahip The Ritz-Carlton, İstanbul’un iç dizaynı özellikle ülkemizin ve tarihimizin dokusuna atıfta bulunuyor.

\"30 ülkede dünya genelinde 91 oteli bulunan The Ritz-Carlton, İstanbul; açıldığı tarihten bugüne kadar 2 milyonun üzerinde yerli ve yabancı misafiri ağırladı. Avrupa otelleri arasında “misafir memnuniyeti en yüksek otel” olma başarısını gösterdi ve çok sayıda ulusal ve uluslararası ödülün sahibi oldu.

\"Misafirleri kadar çalışan memnuniyetine verdiği değerle turizm sektöründe öncü oldu. 360 sosyal sorumluluk projesine destek verdi.

\"Bugüne kadar Bin 850 çalışanı istihdam eden Ritz- Carlton, Türkiye’nin turizm potansiyeline inanarak yatırımlarını artırmaya da devam ediyor. \"

\"The Ritz-Carlton İstanbul’un tasarımına Şehirle ve İstanbul’un tarihiyle örtüşen, farklı renk katmanlarından feyz alınmış altın, bakır materyaller, güneşin doğuşu ve batışı sırasındaki renkler can verdi\" diyen Öktem, şöyle devam etti:

\"Oda Yatak başları tasarlanırken ise kobalt mavisi çini ve Osmanlı İmparatorluğu’nun görkemli kumaşları kadife ve ipekler kullanıldı.

\"Portekizli ünlü Mimar ve Marriott otellerinin de daha önce iç dekorasyonunu yapan Patricia Pina, oda ve suitlerin iç tasarımını yaparken Balo salonunun tasarımı da değerli mimar Hakan Yürüoğlu imzasını taşıyor.

\"The Ritz-Carlton, İstanbul’un dizaynı özellikle ülkemizin ve tarihimizin dokusuna atıfta bulunuyor.

\"Enfes boğaz manzarasına karşı olan oda ve suitler Türk tarihinden gelen ve hayranlık uyandıran motifler ile süsleniyor.

\"Otelin konaklayacak konukları da hem tarihimizi daha iyi anlarken hem de geliştirilmiş konforu birlikte yaşamaya devam ediyorlar.\" (Fotoğraflı)