The Ritz-Carlton Condé Nast Traveller'da "İstanbul’un En İyisi"

İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Condé Nast Traveller Okucuyu Ödülleri 2017 değerlendirmesinde The Ritz-Carlton, İstanbul “İstanbul’un En İyi Oteli” ünvanına layık görüldü.

The Ritz-Carlton, İstanbul Satış ve Pazarlama Direktörü Özlem Öktem, Otelin 16. yılında yenilenirken bu prestijli ödülle taçlandırılmaktan dolayı çalışanlar adına gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi.

Türkiye’de 16. yılını kutlayan ve İstanbul’un en lüks otelleri arasında başı çeken The Ritz-Carlton, İstanbul, dünyanın en prestijli seyahat dergilerinden biri olarak kabul edilen Condé Nast Traveller’ın okuyucuları tarafından belirlenen “En İyiler” listesinde İstanbul’un “En İyi Oteli\" seçildi.

The Ritz-Carlton, İstanbul, 300 binin üzerinde okuyucunun oylamaya katıldığı “İstanbul’un En İyi Otelleri\" kategorisinde, Türkiye’deki oteller arasında son yılların en yüksek oyunu alarak rekor bir puanlama ile ilk sırayı aldı.

The Ritz-Carlton, İstanbul, 30 yıldır düzenlenen ve turizm, otelcilik ve seyahat sektörünün en iyilerini belirleyen Condé Nast Traveller\'ın \"Okuyucu Ödülleri 2017 (Readers\' Choice Awards 2017)\" değerlendirmesinde, 96.96’luk bir skor ile Türkiye’deki oteller arasında yapılan değerlendirmede de son yılların en yüksek puanını aldı.

Okuyucuların değerlendirmesiyle \"En iyi İstanbul Oteli\" unvanını elde eden The Ritz-Carlton, İstanbul; tüm İstanbul otelleri arasında konaklama standardı, yiyecek içecek kalitesi ve restoranlar, toplantı ve konferans olanakları, alışveriş fırsatları, fiziksel konum, ambiyans, dekor ve servis kalitesi gibi kriterleri üzerinden değerlendirildiği listenin en tepesinde yer aldı.

Avrupa otelleri arasında “misafir memnuniyeti en yüksek otel” olma başarısını gösteren ve çok sayıda ulusal ve uluslararası ödülün sahibi olan The Ritz-Carlton, İstanbul; açıldığı tarihten bugüne kadar 2 milyonun üzerinde yerli ve yabancı misafiri ağırladı. (Fotoğrflı)