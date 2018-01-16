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Dünya

The Post filmine Lübnan'dan yasak

Lübnan'daki sansür kurulu Steven Spielberg'in Lübnan'ın "İsrail boykotu" listesinde yer aldığını ifade ederek The Post filminin gösterimine onay vermedi

16 Ocak 2018 23:33

Steven Spielberg'in yönetmenliğini üstlendiği başrolünü ise Meryl Streep ve Tom Hanks'ın paylaştığı The Post filmi Lübnan'da yasaklandı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki sansür kuruluna sunulan The Post filmi onaylanmadı. Kurul, bazı sahneleri Kudüs'te çekilen 'Schindler'in Listesi' filmi nedeniyle Spielberg'in  Lübnan'ın "İsrail boykotu" listesinde yer almasına dayanarak, The Post'un Lübnan'da yasaklanmasına karar verdi.

Casuslar Köprüsü ve The BFG dahil olmak üzere Spielberg'ün yönetmenliğini üstlendiği son beş filmi Lübnan sansür kurulunın onayını alırken, The Post'un ülke genelinde yasaklanması tepki gördü.

Ünlü yönetmenin basın özgürlüğünü irdeleyen yeni filmi gerçek bir hikayeden uyarlanıyor. Film, The Washington Post yayımcısı Katharine Graham ve editörü Ben Bradlee'nin Pentagon Belgeleri'ni yayınlayarak halka gerçeği duyurmak adına giriştikleri haklı mücadeleyi konu ediniyor.

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lübnanthe postMeryl StreepTom HanksSteven Spielberg

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