The Office'teki rolüyle tanınan Ellie Kemper'ın ırkçı organizasyon tarafından "kraliçe" seçildiği ortaya çıktı

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The Office ve Unbreakable Kimmy Schmidt gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan Ellie Kemper'ın ırkçı bir organizasyonun balosunda çekilmiş fotoğraflarının ortaya çıkması tartışma yarattı.

1800'lerde kurulan ve siyah vatandaşların katılmasının yasak olduğu 'The Veiled Prophet Organization' St. Lous'in varlıklı beyaz iş insanlarından oluşuyor. Organizasyon hala her sene bir balo düzenleyip bir üyenin kızını "kraliçe" seçiyor. "Kraliçe"ye tacını Ku Klux Klan'ın kostümlerini andıran kostüm giyen "Örtülü Peygamber" lakaplı bir üye veriyor.

Gazete arşivlerine göre Ellie Kemper, 1999 yılında Princeton Üniversitesi'nde birinci sınıf öğrencisiyken "Sevgi ve Güzellik Kraliçesi" seçildi.

Kemper'ın balodaki görüntüleri sosyal medyada hayranlarının tepkisini çekti.