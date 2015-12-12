The North Face’in kurucusu donarak yaşamını yitirdi

Çoğunlukla outdoor ürünler üreten giyim markası The North Face’in kurucusu Douglas Tompkins, Şili’de bulunan General Carrera Gölü’nde rafting yaparken geçirdiği kaza sonrası gölde donarak yaşamını yitirdi.

Sol Haber Portalı’nda yer alan habere göre, yetkililer 6 turistin bulunduğu düşünülen botun alabora olmasının sebebinin kuvvetli rüzgâr olduğunu belirtirken, Tompkins’in ekibinin fırtınalı havada rafting yapacaklarını yetkililere bildirmediğinin altını çizdi.

Toplamda 6 kişilik ekipte yer alan Tompkins, bir süre boyunca 4 derecelik gölde kurtarılmayı bekledi, ancak helikopterle hastaneye kaldırılıp uygulanan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.