The New Yorker'da Türk çizgileri

Şehirli Amerikalıların en çok tercih ettiği dergilerden biri olan New Yorker, bu hafta yayınlanan sayısında altıncı kez Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun eserini kapağında kulanıldı.
Vatan Gazetesi'nin haberine göre, Amerika'da haftalık olarak yayınlanan politika, edebiyat ve kültür-sanat dergisi olan The New Yorker, bu haftaki sayısında kapağını bir Türk karikatüriste emanet etti.
Ünlü karikatürist Gürbüz Doğan Ekşioğlu, 6. kez The New Yorker'ın kapağını süslediği karikatürünü şu şekilde ifade etti:
"Son kapakta anlatmaya çalıştığım insanlar dünyayı onlara sunulduğu gibi götüyor, kediler ise görmek istediği gibi görüyor. İnsanlara göre saçma ancak kediye göre doğru bir resim. Kedi sizi eğitiyor aslında. Kedinin tek bir amacı vardır aslında: Yaşamak... Etrafınızdakileri görmemizi sağlıyorlar. Bizim için sistemin vermiş olduğu bakış açıları önemli."
Ekşioğlu, bugüne The New Yorker Dergisi'nde kapak olan 6 karikatürünün 3 tanesinin kedi temalı olmasınıysa 'Kediler, yalnız
New York'un simgesi gibi' sözleriyle tanımladı.
Derginin 11 Eylül saldırısı özel sayısının da kapağını süsleyen Ekşioğlu, bugüne kadar 23'ü uluslararası olmak üzere 64 ödül, 5 Ekim tarihinde Ekşioğlu'nun
kazanırkenı 9 kişisel sergi açtı. Atlantic Monthly, New York Times karikatürü ile yaymlanan
gibi gazete ve dergilerin yanı sıra, New Yorker dergisinin kapağıdan The New Yorker
altı kez , Forbez dergisinin kapağında 1 kez çalışmaları yayımlandı.