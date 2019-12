The New Yorker'da Türk çizgileri

Vatan Gazetesi'nin haberine göre, Amerika'da haftalık olarak yayınlanan politika, edebiyat ve kültür-sanat dergisi olan The New Yorker, bu haftaki sayısında kapağını bir Türk karikatüriste emanet etti.Ünlü karikatürist Gürbüz Doğan Ekşioğlu, 6. kez The New Yorker'ın kapağını süslediği karikatürünü şu şekilde ifade etti:"Son kapakta anlatmaya çalıştığım insanlar dünyayı onlara sunulduğu gibi götüyor, kediler ise görmek istediği gibi görüyor. İnsanlara göre saçma ancak kediye göre doğru bir resim. Kedi sizi eğitiyor aslında. Kedinin tek bir amacı vardır aslında: Yaşamak... Etrafınızdakileri görmemizi sağlıyorlar. Bizim için sistemin vermiş olduğu bakış açıları önemli."Ekşioğlu, bugüne The New Yorker Dergisi'nde kapak olan 6 karikatürünün 3 tanesinin kedi temalı olmasınıysa 'Kediler, yalnızNew York'un simgesi gibi' sözleriyle tanımladı.Derginin 11 Eylül saldırısı özel sayısının da kapağını süsleyen Ekşioğlu, bugüne kadar 23'ü uluslararası olmak üzere 64 ödül, 5 Ekim tarihinde Ekşioğlu'nunkazanırkenı 9 kişisel sergi açtı. Atlantic Monthly, New York Times karikatürü ile yaymlanangibi gazete ve dergilerin yanı sıra, New Yorker dergisinin kapağıdan The New Yorkeraltı kez , Forbez dergisinin kapağında 1 kez çalışmaları yayımlandı.