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Yaşam

The New York Times e-gazete olacak

ABD ve dünyanın en prestijli gazetelerinden New York Times'ın 'er geç' basılı versiyonuna elveda diyeceği açıklandı.

12 Eylül 2010 03:00

T24- ABD ve dünyanın en prestijli gazetelerinden New York Times'ın 'er geç' basılı versiyonuna elveda diyeceği açıklandı.


ABD'nin en prestijli gazetelerinden New York Times'ın yayıncısı ve CEO'su Arthur Sulzberger, gazetenin basılı versiyonuna er geç son verileceğini söyledi.


Londra'da düzenlenen bir medya toplantısında konuşan Sulzberger, gazetelerin basılı versiyonlarının 2015 yılında sona ereceği yönündeki tahminlere yönelik olarak “Gelecekte bir zamanda New York Times'ın basılı versiyonunu yayımlamayı bırakacağız, tarih henüz belli değil” diye cevap verdi.


Milliyet'te yer alan habere göre Sulzberger, gelecek senenin başlarında gazetenin internet sitesinin kısmi olarak ücretli hale getirileceğini de söyledi.

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