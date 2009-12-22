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The New York Times da süperstarı övdü

New York’ta konser veren Ajda Pekkan’ın performansı The New York Times gazetesine haber oldu.

22 Aralık 2009 02:00

ABD’deki ilk konserini geçen cuma gecesi New York’ta veren Ajda Pekkan’ın performansı The New York Times gazetesine haber oldu.

Gazetenin ‘Sınır ve kuşakları aşan Türk pop divasının müzik turu’ başlıklı haberinde, 63 yaşındaki sanatçının albümlerinin onlarca yılda milyonlarca sattığı yazılarak ve Manhattan Hammerstein Ballroom’daki konserinden ve sahne performansından övgüyle söz edildi. Gazete Pekkan’ın 1980’de Türkiye’yi Eurovision’da ‘Petrol’ şarkısıyla temsil ettiğini, bu şarkının Japonca, Yunanca, Almanca ve İspanyolca versiyonlarının da yapıldığını yazdı.

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