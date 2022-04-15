The Moscow Times, Ukrayna'yla ilgili bir haberin ardından Rusça servisinin engellendiğini açıkladı

Hem İngilizce hem Rusça yayını bulunan The Moscow Times gazetesi, Ukrayna’daki savaşla ilgili aktarılan bir haberin ardınan, haber sitesinin Rusça servisinin Rusya’da engellendiğini açıkladı.

Reuters’ta yer alan habere göre, Rusya’da yetkili kurum, The Moscow Times’ın Rusça servisine erişimi engelledi. Gazetenin İngilizce haber sitesi ise çalışmaya devam ediyor.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana Rusya’dan haber aktardıklarını hatırlatan The Moscow Times, Ukrayna’da savaşmayı reddeden bir grup polisle ilgili haberin yetkililer tarafından yalanlanması ardından Rusça servisinin engellendiğini açıkladı.

Rusya, 24 Şubat’ta başlayan Ukrayna işgalinin ardından ülkedeki medya kuruluşlarının “Rus ordusu hakkında sahte haber” yapmasını yasaklayan bir yasa yürürlüğe sokmuştu. Yasa, savaş karşıtları ve bağımsız medya için büyük bir engel olarak nitelendirilmişti.