The Moody Blues grubu üyesi Ray Thomas 76 yaşında öldü

Mergim Özdamar / İstanbul, 8 Ocak (DHA) – The Moody Blues grubunun flütçüsü ve vokalisti Ray Thomas 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Kayıt şirketleri Cherry Red Records ve Esoteric Recordings\'den yapılan bir açıklamada şöyle denildi:

\"Ray Thomas’ın hayatını kaybetmesi ile derinden şok olduk. Onun sıcaklık, mizah ve nezaket anlayışını özleyeceğiz. Onunla tanışmak ve birlikte çalışmak bir ayrıcalıktı ve bu üzücü zamanda düşüncelerimiz ailesi ve eşi Lee ile birlikte.\"

Thomas 2014 yılında internet sitesinde yaptığı açıklamada kendisine 2013’te prostat kanseri teşhisi konduğunu açıklamıştı.

Thomas, \"Kanserim ameliyat edilemiyor; ama, harika bir doktorum var ve beni yüzde 90 iyileşme oranı olan bir tedaviye başlattı. Şuanda iyileşme görüldü ancak hayatım boyunca bu tedaviyi almaya devam edeceğim\" yazdı.

29 Aralık 1941\'de Stourport-on-Severn\'da doğan Thomas, müzisyenliğe 1960\'larda blues ve soul gruplarında başladı ve daha sonra Mike Pinder, Denny Laine, Graeme Edge ve Clint Warwick ile birlikte The Moody Blues\'u kurdu.

Grubun kökleri blues olmasına rağmen, 1964\'te hit olan Go Now, \"progresif rock\" olarak adlandırılan gür, orkestra sesinin bir kanıtıydı.

Grubun 1967 tarihli \"Days of Future Passed\" albümü bir progresif rock sembolü oldu.

Ayrıca Thomas’ın \"Nights in White Satin\" şarkısındaki solosu kariyerinde dönüm noktası oldu.

The Moody Blues grubu 2018’de Hollywood Rock & Roll Bulvarı’na dahil edilecekti.