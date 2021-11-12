The Mentalist dizisinin yıldızı, sevgilisiyle aşı karşıtı olduğu için ayrıldı

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The Mentalist dizisinin yıldızı Simon Baker'ın sevgilisi Laura May Gibbs ile aşı karşıtı bir protestoya katıldığı için ayrıldığı belirtildi.

People dergisine konuşan bir kaynak, 52 yaşındaki aktörün, 36 yaşındaki modacı sevgilisi birkaç ay önce aşı karşıtı bir eyleme katılınca onunla ayrıldığını doğruladı.

Gibbs, sosyal medyada Koronavirüs aşılarına ve pandemiye karşı uygulanan önlemlere karşıtlığıyla ilgili birçok paylaşım yapıyordu. Modacı, pazar günü Avustralya'da aşı olmayanlara getirilen kısıtlamalara tepki gösteren bir eyleme katılmıştı.

Gibbs, kendi markası Nangata'nın mağazalarını aşı kısıtlamalarına uymamak için kapalı tutacağını belirtmişti.