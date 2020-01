The Man from Earth devam filmiyle beyaz perdeye dönüyor

Bilimkurgu sinemasının başarılı örneklerinden The Man From Earth'ün devam filmi The Man From Earth: Holocene ile sinemaseverlerin karşısında olacak. David Lee Smith de ‘John Oldman’ rolüyle izleyeciyle buluşacak.

The Man From Earth: Holocene'un yönetmenlik koltuğunda ilk filmde de olduğu gibi yine Richard Schenkman oturacak. İlk filmde de yer alan David Lee Smith ve William Katt’e Vanessa Williams, Sterling Knight, Brittany Curran, Carlos Knight, ve Akemi Look eşlik edecek.

Schenkman ve yapımcı Eric D. Wilkinson’ın yazdığı hikayeden uyarlanan Holocene’nin senaryosunu ise Jerome Bixby’nin oğlu Emerson Bixby ile Schenkman kaleme aldı.

Yönetmen Richard Schenkman filmle ilgili şunları söyledi:

"İlk film viral bir olay haline geldiğinden beri insanlar bunu soruyorlardı. Yıllar boyunca, uzun sürecek bir seri yaratma hedefiyle bu [holocene] senaryonun üzerinde çalıştım. Gerçekten yetenekli birçok kişiden yardım aldım, dünyanın her tarafındaki hayranlar da müthiş bir destek verdiler. Uzun bir yol oldu, ama şu an çekimlere başlıyoruz ve daha fazla heyecanlı olamazdım."

2017’de vizyona girmesi planlanan The Man From Earth: Holocene’nin konusun ne olacağı hala belli değil.