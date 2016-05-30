T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

The Man from Earth devam filmiyle beyaz perdeye dönüyor

Film 2017'de vizyona girecek

30 Mayıs 2016 17:41

Bilimkurgu sinemasının başarılı örneklerinden The Man From Earth'ün devam filmi The Man From Earth: Holocene ile sinemaseverlerin karşısında olacak. David Lee Smith de ‘John Oldman’ rolüyle izleyeciyle buluşacak.

The Man From Earth: Holocene'un yönetmenlik koltuğunda  ilk filmde de olduğu gibi yine Richard Schenkman oturacak. İlk filmde de yer alan David Lee Smith ve William Katt’e Vanessa Williams, Sterling Knight, Brittany Curran, Carlos Knight, ve Akemi Look eşlik edecek.

Schenkman ve yapımcı Eric D. Wilkinson’ın yazdığı hikayeden uyarlanan Holocene’nin senaryosunu ise Jerome Bixby’nin oğlu Emerson Bixby ile Schenkman kaleme aldı. 

Yönetmen Richard Schenkman filmle ilgili şunları söyledi:

"İlk film viral bir olay haline geldiğinden beri insanlar bunu soruyorlardı. Yıllar boyunca, uzun sürecek bir seri yaratma hedefiyle bu  [holocene] senaryonun üzerinde çalıştım. Gerçekten yetenekli birçok kişiden yardım aldım, dünyanın her tarafındaki hayranlar da müthiş bir destek verdiler. Uzun bir yol oldu, ama şu an çekimlere başlıyoruz ve daha fazla heyecanlı olamazdım."

2017’de vizyona girmesi planlanan The Man From Earth: Holocene’nin konusun ne olacağı hala belli değil. 

ETİKETLER

The Man From Eartsinemabeyazperde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24