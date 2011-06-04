-THE LON ANGELES TIMES'TA TÜRKİYE TANITIMI ANKARA (A.A) - 04.06.2011 - Türkiye, Amerika'nın yüksek tirajlı gazetelerinden The Los Angeles Times'ta tanıtıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık tarafından dünya genelinde yürütülen 2011 yılı reklam kampanyaları çerçevesinde, Amerika'nın bir milyon tirajlı 4. büyük günlük gazetesinde yayınlanan ilanlarda, Efes antik kenti, Yerebatan Sarnıcı ve Kapadokya tanıtıldı. ''Bu Resim 2000 Yıla Bedel'' sloganıyla gazetenin arka kapağında tam sayfa olarak yer alan reklamda Amerikalılar'a ''Misafirimiz Olun'' çağrısında bulunularak, ''Türk Hava Yolları'' ve ''goturkey.com'' internet sitesinin tanıtımına yer verildi. Gazetenin ilk sayfasında ve diğer sayfalarında Yerebatan Sarnıcı ve Kapadokya reklamları da yer aldı.