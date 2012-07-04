The Lock tablosu 22 milyon sterline satıldı

İngiliz ressam John Constable'ın 'The Lock' isimli tablosu açık artırmada 22,4 milyon sterline satıldı.



İngiltere'de 18. ve 19. yüzyıllarda yaşamış ünlü ressamlardan John Constable'ın bir tablosu, Londra'da yapılan açık artırmada 22,4 milyon sterline (63 milyon 392 bin TL) satıldı.

Christie's müzayede evinden yapılan açıklamada, özellikle yaptığı manzara tablolarıyla tanınan romantik ressam Constable'ın, Stour vadisini resmettiği ünlü 6 yağlı boya tablosunun sonuncusu olan, 1824 yılında yaptığı "The Lock" adlı eserinin, ünlü ressamın şimdiye kadar en çok fiyattan alıcı bulan eseri olduğu belirtildi.

Açıklamada, Barones Carme Thyssen-Bornemisza'nın özel koleksiyonunda bulunan eserin dün akşam Londra'da, açık artıramaya telefonla katılan isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi tarafından satın alındığı kaydedildi.