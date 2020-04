The Last of Us, dizi oluyor

T24 Dış haberler

Sony'nin en çok satan PlayStation oyunlarından The Last of Us, HBO tarafından bir diziye dönüştürülüyor.

The Hollywood Reporter'ın aktardığına göre Chernobyl mini dizisinin yaratıcısı Craig Mazin, hit video oyununu televizyona adapte edecek.

Oyunun yaratıcısı Neil Druckmann de dizinin hikayesi için Mazin'le beraber çalışacak.

Dizi, oyundaki hikayeyi konu alacak. 29 Mayıs 2020'de çıkacak The Last of Us II'nin hikayesinin de diziye yansıyabileceği konuşuluyor.

Mazin konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Neil Druckmann'in video oyunları dünyasının en iyi hikayecisi olduğu konusunda şüphe yok. The Last of Us da onun en iyi işi. Onunla bu inanılmaz şaheser üzerinde çalışmak uzun süredir benim hayalimdi" dedi.

The Last of Us oyunu, PlayStation kullanıcıları tarafından son 10 yılın en iyi oyunu seçilmişti. Oyun, dünyanın nüfusunun çoğunun ölümcül bir salgında yok olmasının ardından Joel ve 14 yaşındaki Elle'nin yaşadıklarını anlatıyordu.