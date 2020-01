The Land of Legends'te renkli yılbaşı kutlaması

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, Belek Turizm Bölgesi\'nde hizmet veren The Land of Legends\'te, Rixos Oteller Grubu Başkanı Fettah Tamince\'nin ev sahipliğindeki yılbaşı kutlaması renkli görüntülere sahne oldu.

\'Efsane yeni yıl partisine hazır mısınız?\' sloganıyla düzenlenen partiye Rixos Oteller Grubu Başkanı Fettah Tamince, Kilit Global sahibi Tuncay Kilit, Odeon Tur Genel Müdürü Ozan Somak, Enda Travel sahibi Şamil Yaşacan, Anex Tour sahibi Neşet Koçkar, Der Touristik Genel Müdürü Ertan Sakallı, Odeon Tour Avrupa Müdürü Melih Yetiş, Consul Travel sahibi Mehmet Metin, ETS Tour Genel Müdürü Suat Özbek\'in yanı sıra Rixos grubunun iş ortakları, tur operatörleri, acente temsilcileri de katıldı.

DANS GÖSTERİSİNE İLGİ

The Land of Legends\'teki kutlama işletmenin merkezindeki efsane kapının önünde kokteylle başladı. Partide, Franco Dragone dans ekibinin ilginç kostümleriyle gerçekleştirdiği gösteri ilgiyle izlendi. Ardından The Land of Legends içindeki Avenue kanalda gerçekleşen bot şöleni, ışık ve duman efektleri arasında mistik bir atmosfer sundu.

NOEL BABA KOSTÜMLÜ FLAYBORD GÖSTERİSİ

İşletmenin sembolü haline gelen kule önünde gerçekleşen flayboard gösterisi ise izleyenleri hayran bıraktı. Üzerinde Noel Baba kostümüyle flaybord gösterisi yapan Ali Komşusu\'nun gerçekleştirdiği şov, görsel şölen sundu. Açık hava kutlamaları suni kar yağışı altındaki havai fişek gösterisiyle sona erdi.

FETTAH TAMİNCE: SIKINTILARI AŞTIK

Ardından davetliler Nemo Restaurant\'ta verilen yemeğe katıldı. Gecede konuşan Rixos Oteller Grubu Başkanı Fettah Tamince, 2015 ve 2016 yıllarında yaşanan sıkıntılı günleri geride bıraktıklarını, 2017 sezonunda sıkıntıların bir nebze de olsa azaldığını söyledi.

Tamince, konuşmasına şöyle devam etti:

\"2015- 2016 yıllarında yaşadığımız sıkıntılar 2017\'de bir nebze azaldı. Şunu gördüm ki; Türk turizmcisi özellikle sizler, dünyada örneğine çok az rastlanan bir başarıya imza attınız. Turizm sektörünü çok iyi yerlere ulaştırdık. Ben şuna inanıyorum; bazı sıkıntılar, içinde büyük imkanlar barındırır, büyük fırsatlar getirir. Son 3 yılda yaşadığımız sıkıntılar önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl için çok büyük, güzel fırsatlar getirecek. Nerelerde hata yaptığımızı, nerelerde eksik ve zayıf olduğumuzu çok net gördük. 2018 yılında daha huzurlu ve güzel bir sezon geçireceğiz.\"

Fettah Tamince daha sonra davetliler ve mesai arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI