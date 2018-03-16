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Ekonomi

The Korean Times: Güney Kore'de ICO'lara izin verilebilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Mart (DHA) – Güney Kore resmi olarak ICO’lara (Initial Coin Offering - kripto para arzı) izin vermeye hazırlanıyor

16 Mart 2018 20:03

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Mart (DHA) – Güney Kore resmi olarak ICO’lara (Initial Coin Offering - kripto para arzı) izin vermeye hazırlanıyor.
The Korean Times’da yer alan haberde, “Finansal yetkililer ICO’lara resmi olarak izin verilmesi, sanal para birimleri temelli fon toplanması ve yerel yatırımcılar için blok zinciri teknolojisinin geliştirilmesi için bir plan sunmaya hazırlanıyor” denildi.
Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu kripto para birimleri yetkilisi Kang Young-soo ICO’ların liberalleşmesi hakkında mecliste yaptığı açıklamada, “ICO’ların resmi olarak başlatılması için birçok spekülasyon bulunuyor. Güney Kore Finansal Gözetim Merkezi (FSC), konuyla ilgili bir üçüncü görüş almayı kabul etti fakat şu an resmi olarak bir açıklama yapamıyoruz. Blok zinciri teknolojilerini geliştirmek ve etkili bir şekilde kripto para birimleri ticareti düzenlemeleri hakkında çalışıyoruz fakat bu ayrı bir konu” dedi.

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