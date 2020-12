T24 Dış Haberler

ABD'nin Texas eyaletinde pazar günü vurulan aktör Eddie Hassell, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yıldız oyuncu Oscar'a aday gösterilen The Kids Are All Right filmi ve Surface dizisindeki rolüyle tanınıyordu.

Hassell'in temsilcileri, aktörün hayatını kaybettiğini Variety'ye doğruladı.

New York Times'ın aktardığına göre Hassell, sevgilisinin Dallas'ın bir banliyösündeki evinin önünde pazar günü sabah 1 sularında vuruldu ve kısa süre sonra hastanede hayatını kaybetti.