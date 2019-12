The Jerusalem Post: Amerika, AKP'ye dikkat et

İsrail gazetesi The Jerusalem Post, yerel seçimler öncesi ABD'yi uyardı : “Türkiye'deki gelişmeler, Ortadoğu'yu, 30 yıl önceki İran Devrimi'nden daha çok etkileyebilir."



İsrail'de yayınlanan The Jerusalem Post Gazetesi, 29 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin sadece Türkiye'nin değil Ortadoğu coğrafyasının yönünü de etkileyeceğini öne sürerek, “Türkiye'deki gelişmeler, Ortadoğu'yu, 30 yıl önceki İran Devrimi'nden daha çok etkileyebilir" diye yazdı.



The Jerusalem Post'un ünlü yazarı Barry Rubin'in kaleme aldığı “Amerika, Arkana Dikkat Et!" başlıklı yazıda, yeni Amerikan yönetiminin dış politikasını gerçeklerden çok popülerlik kaygısının belirlediği öne sürülerek, Washington'un özellikle Ortadoğu'da meydana gelen gelişmeleri iyi okuyamadığı iddia edildi.



Suriye, Hamas, İran ittifakları



Yazıda, Ortadoğu ve çevresindeki bir dizi gelişmeye yer verildikten sonra, Türkiye masaya yatırıldı. 29 Mart'ta Türkiye'de yerel seçimlere gidileceği hatırlatılan yazıda, seçimleri yine AKP'nin kazanması ve özellikle de İstanbul ile Ankara gibi büyük kentleri yeniden alması halinde, Türkiye'nin aşırı İslam'a daha da kayabileceği ve bunun sonucunda Suriye, Hamas, İran gibi ittifakların daha da artabileceği öne sürüldü.



Jerusalem Post, Türkiye'nin bölgedeki ve dünyadaki dostlarının daha ılımlı ve geleneksel bir politika izleyen bir yönetimden yana olduğunu hatırlatarak, “Ancak Türkiye'de cereyan edenler farklı şeyler söylüyor. Türkiye'deki gelişmeler, Ortadoğu'yu, 30 yıl önceki İran Devrimi'nden daha çok etkileyebilir. Batı'dan kopup radikal kampa savrulmuş bir Türkiye düşünün. Bu sadece Ortadoğu'yu değil, bütün dünyayı değiştirir! diye yazdı.



Gazete, Obama yönetiminin bu gidişi görecek durumda olmadığı gibi, hızla da zaman kaybettiğini öne sürerek, “Ortadoğu yanıyor, ABD boş boş bakınıyor. Amerika, arkana dikkat et!" diye yazdı.



Barry Rubın kimdir?



İsrail'deki Uluslararası İlişkiler Küresel Araştırma Merkezi Direktörü Profesör Barry Rubin, genellikle Ortadoğu üzerinde kaleme alınmış 40'tan fazla kitabı olan üretken bir uzman. Sıkça ziyaret ettiği Türkiye'yi yakından izliyor. Türkiye üzerine yayımlanmış dört kitabın ortak editörlüğünü üstlenen Rubin'i Türk okurları, Türk basınında yayımlanmış makalelerinden de tanıyorlar.