The Hut Group'un kurucusu Moulding, şirketin 1 milyar sterlinlik hissesini 74 çalışana dağıttı

İngiltere merkezli e-ticaret şirketi The Hut Group'un kurucusu ve CEO'su Matt Moulding, değeri 10 milyar TL'yi bulan şirket hisselerini 74 çalışanına paylaştırdı.

Moulding, şirketin 1 milyar sterlin (10 milyar TL) değerindeki hisselerini aralarında şoför, depo işletmecisi ve sekreterlerin de bulunduğu 74 çalışanına hediye etti.

"Pek çok hayatı gerçekten değiştirdik"

İngiliz basınının gündemine oturan karar sonrası açıklamalarda bulunan Moulding, “İngiltere şirket tarihinde diğer bütün şirketlerden daha fazla milyoner oluşturduk. Hisseler yüzde 100 oranında hediye, kimse bir şey ödemek zorunda kalmadı. Pek çok hayatı gerçekten değiştirdik” dedi.

Moulding’in şirkette hali hazırda 1.6 milyar sterlin (16 milyar TL) değerinde yüzde 25’lik hissesi bulunuyor.