The Hobbit fragmanı yayınlandı!..

J.R.R. Tolkien’in, Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin öncül kitabı olarak da nitelendirilen Hobbit serisi, Yüzüklerin Efendisi’nin Akademi ödüllü yönetmeni Peter Jackson tarafından tarafından sinemaya uyarlandı. Yeni Zelanda’da çekilen film Hobbit: An Unexpected Journey 14 Aralıkta vizyona girecek. İlk filmi önümüzdeki yılların Aralık ayında vizyona girecek 2 film takip edecek.

İlk Hobbit filminin dün yayınlanan fragmanında buçukluk Bilbo Baggins’in epik macerasının nasıl başladığını ve ona eşlik eden 13 cüceyi göreceksiniz.