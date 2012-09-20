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Kültür-Sanat

The Hobbit fragmanı yayınlandı!..

Yüzüklerin Efendisi serisinin tutkunlarına bir iyi bir de kötü haber: The Hobbit Fragmanı yayınlandı ama film 2013 Aralık'ta...

20 Eylül 2012 19:38

J.R.R. Tolkien’in, Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin öncül kitabı olarak da nitelendirilen Hobbit serisi, Yüzüklerin Efendisi’nin Akademi ödüllü yönetmeni Peter Jackson tarafından tarafından sinemaya uyarlandı. Yeni Zelanda’da çekilen film Hobbit: An Unexpected Journey 14 Aralıkta vizyona girecek. İlk filmi önümüzdeki yılların Aralık ayında vizyona girecek 2 film takip edecek.

 
 
İlk Hobbit filminin dün yayınlanan fragmanında buçukluk Bilbo Baggins’in epik macerasının nasıl başladığını ve ona eşlik eden 13 cüceyi göreceksiniz.
 
 

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