The Guardian: Yüzlerce eski IŞİD'li Türkiye sınırına yığıldı

IŞİD Suriye’de kontrol altında tuttuğu toprakların büyük kısmını kaybederken, örgütün yüzlerce eski üyesinin Türkiye sınırındaki İdlib vilayetinde toplandığı belirtiliyor. İddiaya göre, İdlib’e kaçan bu yabancı savaşçıların birçoğu Türkiye üzerinden evlerine dönmeyi umuyor. İngiliz gazetesi The Guardian’ın haberinde, son haftalarda ‘birkaç düzine eski savaşçının Türkiye’nin güneyine geçtiği’ de iddia edildi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, The Guardian’ın Martin Chulov imzasıyla yayımladığı İstanbul mahreçli haberdeki iddialar şöyle:

IŞİD’den kaçan yüzlerce eski savaşçı, Suriye’nin İdlib vilayetinde toplandı. Bu kişilerin birçoğu Türkiye üzerinden geçerek Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa’ya geri dönmeyi planlıyor.

‘Dört Suudi aşırılıkçı Türkiye'ye 8 bin dolara geçti'

İddiaya göre, son haftalarda birkaç düzine eski savaşçı sıkı koruma ve kontrol olmasına rağmen sınırı geçerek Türkiye’nin güneyindeki kent ve kasabalara geldi.

Gazetenin ‘Suudi Arabistanlı aşırılıkçılar’ diye nitelediği dört kişi, insan kaçakçılarına 2 biner dolar ödeyerek eylül başında Türkiye’nin güneyindeki bir noktaya geçti.

'300 eski militan var'

Suriye’den ağustos sonunda kaçan bir Suudi vatandaşının anlattığına göre, yaklaşık 300 eski IŞİD üyesi İdlib’in kuzeyinde, şu an El Nusra’nın hâkim olduğu bölgede biraraya gelmiş durumda. İsmini Ebu Saad olarak veren 26 yaşındaki eski IŞİD’ci, bu kişilerin birçoğunun Suudi olduğunu, aralarında Avrupa, Fas ve Mısırlı eski militanların da bulunduğunu anlattı.

Eski IŞİD üyesi, “İdlib’de kaçmaya çalışan yaklaşık 300 kişi var. Birçoğu Suudi. Bazıları ailelerini son bir defa görmek istiyor ve başlarına ne gelecekse kabul edeceklerini söylüyor. Hiçbirinin arık IŞİD’e inandığını sanmıyorum. Hepsinin kaçmak için bir sebebi vardı” dedi.

Ebu Saad, “Çoğu benim gibi gitmek istiyor. Birçoğu, birlikte savaştıkları grubun kendilerine oyun oynadığının farkındalar. Diğerleri de Nusra’ya güvenmiyor. Birlikte savaştıkları kişilerin doğru yolda olduğuna inanan fazla kişi yok” diye konuştu.

'İstihbaratçılar endişeli'

Haberde, geçen yıldan bu yana Irak ve Suriye’den kendi ülkelerine kaçmaya çalışan eski IŞİD üyelerinin uluslararası istihbarat kurumları tarafından da ‘yönetilemez bir tehdit’ olarak görüldüğü belirtildi. Martin Chulov’un görüştüğü Fransız yetkililer, IŞİD’e katılan vatandaşlarının savaşta ölmesini tercih ettiklerini, ülkeye dönmek isteyenleri desteklemek gibi bir planları olmadığını anlattı.