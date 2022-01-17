The Guardian uzmanlara sordu: Omicron'dan kaçmak mümkün mü?

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Koronavirüs'ün Omicron varyantı hızla bulaşıcılığıyla dünyanın dört bir yanında Covid vakalarını artırırken yetkiilerden çok sayıda insanın virüse yakalanacağına ilişkin açıklamalar geliyor. Omicron'un geçmiş varyantlara göre daha hafif geçtiğine ilişkin veriler olsa da hastanelerde yarattığı yoğunluk sağlık sistemlerini dünyanın dört bir yanında tehdit ediyor.

Omicron varyantı vakaları yayılırken Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa nüfusunun yarısından fazlasının 6-8 hafta içinde enfekte olabileceğini söylemişti. ABD'nin Baş Tıbbi Danışmanı ve en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Anthony Fauci de "Omicron sonunda hemen hemen herkesi bulacak" demişti.

The Guardian, hızla yayıldığı için endişelere neden olan Omicron varyantıyla ilgili sık sorulan soruları uzmanlara sordu:

1- Ne yaparsak yapalım Covid olacak mıyız?

Philadelphia Çocuk Hastanesi'nden enfeksiyon hastalıkları bölümünden Profesör Paul Offit, "Bu doğru değil. Omicron'la enfekte olmayı planlamıyorum. Aşılıyım, hatırlatıcı dozumu oldum. Kalabalık yerlerde ve kapalı alanda maske takıyorum." diyor.

Omicron varyantı daha bulaşıcı olduğu bilinse de maske, mesafe ve hatırlatıcı doz dahil aşıların enfekte olmayı önleyebileceği biliniyor.

2- Yakalanıp kurtulmalı mıyız?

Scripps Research'ten moleküler tıp profesörü Eric Topol, bağışıklık kazanmak için Omicron'a yakalanmanın "korkunç" bir fikir olduğunu söylüyor. Topol, virüsün bir belirsizlik yarattığını söyleyerek "Bazı insanlar çok ağır hasta olabilir. Bazıları uzun Covid'e yakalanabilir" dedi.

Aynı zamanda Omicron'un gelecek varyantlara karşı da koruyucu olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

3-Omicron hafif atlatılmıyor mu?

Omicron'un diğer varyantlara göre daha hafif geçtiğine dair veriler olsa da henüz net bir kanıt yok. Prof. Topol, Omicron nedeniyle hastaneye yatan hala çok sayıda insan olduğunu hatırlatıyor.

Çeşitli ülkelerden yapılan çalışmalar Omicron'un Delta kadar akciğerleri etkilemediğini gösteriyor ancak Prof. Offit de riskin düşmesinin "risk olmadığı" anlamına gelmediğini vurguluyor.

4- İnsanlar bu nedenle mi hala hastaneye yatıyor?

ABD'de son haftalarda rekor sayıda hastane başvurusu kaydedildi. Yale Tıp Fakültesi'nden asistan profesör Jorge Moreno "Çok büyük bir sayı içindeki küçük oran hala çok büyük bir sayıdır" dedi.

5- Aşılar hala etkili mi?

Covid aşısı olan kişilerin Omicron varyantı karşısında aşısızlara göre çok daha düşük risk içinde olduğu belirtiliyor. Moreno "Eğer aşı yaptırmadıysanız hastalığınız daha uzun sürecek, muhtemelen daha çok hasta olacaksınız" dedi.

Moreno, aşıların Covid'i "öngörülebilir" yaptığını söylüyor.

6-Bazen tüm salgın sonsuza kadar sürecekmiş gibi geliyor. Durum iyileşiyor mu?

Profesör Offit "En azından Omicron dalgası konusunda aşmanın eşiğinde olduğumuzu hissediyorum" diyor.

Aşıların yanı sıra Covid'in tedavisi ve ağır atlatılmasını önlemek için de ilaçlar geliştiriliyor.