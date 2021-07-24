The Guardian, Türkiye'nin TikTok fenomeni olan işçilerini mercek altına aldı; "Zorlu çalışma koşullarına yönelik eleştiriyi görmemek zor"

T24 Dış Haberler

The Guardian, video paylaşım uygulaması TikTok’ta Türkiye’den yapılan paylaşımlar arasında öne çıkan işçi videolarını ele aldı. Haberde “Dans, komedi gibi uygulamanın popüler içerikleri bol ancak neşenin içinde zorlu çalışma koşullarına yönelik eleştiriyi görmemek zor” ifadeleri yer aldı.

The Guardian'dan Elif İnce, Türkiye’de TikTok kullanarak popüler videolar çeken tarım, inşaat gibi çeşitli sektörlerden işçilerin içeriklerini mercek altına aldı.

Haberde, Türkiye’nin Uluslarararası Sendikalar Konfederasyonu’nun Küresel Haklar Endeksi’nde son altı yıldır “işçiler için en kötü ülkeler” listesinde yer aldığı hatırlatıldı.

Haber için konuşan, mercimek toplayarak geçinen Ahmet İstek, “Sendikamız, sigortamız ya da haklarımızı koruyan biri yok. Biz de TikTok’u çalışma koşullarımızı eleştirmek ve geçinmemizin ne kadar zor olduğunu göstermek için kullanıyoruz” dedi.

The Guardian, Türkiye’de geçen yıl 2 bin 427 iş cinayetinin yaşandığını hatırlatarak inşaatın en ölümcül sektörlerden biri olduğunu belirtti. TikTok videolarında inşaat işçilerinin, güvensiz çalışma koşullarını da gösterdiği belirtildi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi araştırmacısı Aslı Odman, TikTok’ta popüler olan işçi videolarının Türkiye’de orta sınıfa ilk defa “el emeğinin saklı gerçeklerini gösterdiğini” söyledi.

Şanlıurfa'da yaşayan 25 yaşındaki inşaat işçisi Barış Kaya, TikTok'ta paylaştığı bir videonun viral olara 1.7 milyon izlenme alması üzerine "Çok çalışıyorsun ancak kimsenin senin ne yaptığını bilmediğini düşünüyorsun. Videom viral olduğunda insanların beni gördüğünü, canlı olduğumu, gerçekten bu hayatta olduğumu hissettim" yorumunu yaptı.

Türkiye, TikTok’un en geniş kullanıcı yakaladığı ülkelerden biri. Türkiye'de 19.2 milyon kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor.