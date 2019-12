-THE GUARDIAN, OKURLARINA KEMAL VE PAMUK'U ÖNERDİ ANKARA (A.A) - 19.07.2011 - ''The Guardian'' gazetesi, okurlarına Yaşar Kemal ve Orhan Pamuk'un kitaplarını tavsiye etti. Gazete, İngilizlerin tatil için en çok tercih ettiği 10 ülkenin yazarlarının İngilizce okunabilecek kitaplarının bulunduğu ''En İyi Tatil Okumaları ve Okunacakları Yerler'' listesi hazırladı. Her ülke için ayrı bir uzmanın fikrinin yer aldığı listenin, ''Türkiye'de okunacak kitaplar'' bölümünü, Orhan Pamuk'un kitaplarını da çeviren romancı Maureen Freely hazırladı. Türkiye için ilk olarak, annesi İngiliz olan ama 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Sarayı'nda büyüyen Prenses Musbah Haider'in anılarını anlattığı Arabesque (Arabesk) kitabını öneren Freely, ''Arabesk''in okuduğu en etkileyici kitaplardan biri olduğunu belirtti. Ücra ve yoksul bir Anadolu kasabasında 1960'larda bir yıl geçiren Amerikalı Carla Grissman'ın, ''Dinner of Herbs (Şifalı Otlar Ziyafeti)'' adını verdiği kitabı da tanıtan Freely, Carla Grissman'ın deneyimlerini sıra dışı bir içgörüyle aktardığını ifade etti. Türk romancı dendiğinde 50 yıl önce akla gelen tek ismin Yaşar Kemal olduğunun altını çizen Freely, ''Anadolu'nun güneydoğusunda ağalar ve eşkıya dünyasını aktaran İnce Memed romanı, aynı zamanda büyük bir modern destan'' değerlendirmesinde bulundu. Kitapseverlerin son dönemlerde yanına Orhan Pamuk kitabı almadan Türkiye'ye yola çıkmadığını belirten Freely, ''Ben yine de bir tavsiyede bulunayım; yazarın anılarını anlattığı kitabı 'İstanbul: Hatıralar ve Şehir'i atlamayın'' ifadelerini kullandı. Moris Fahri'nin İstanbul'un çok kültürlü bir yer olduğuna vurgu yaptığı ''Genç Türk'' adlı çalışmasını da öneren Freely, çok kültürlülüğe yönelik tehditlerin de Selçuk Altun'un ''Annemin Öğretmediği Şarkılar'' ve ''Senelerce Senelerce Evveldi''romanlarında ortaya konduğunu ifade etti. Yunanistan'ın en üst, Türkiye'nin ise altıncı sırada yer aldığı listede, İspanya, Fransa, Büyük Britanya, İtalya, Mısır, ABD, Hırvatistan ve Tayland bulunuyor.