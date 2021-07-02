The Guardian: Marco Silva, Fenerbahçe'nin teklifini reddedip Fulham'a gitti

T24 Spor

Britanya'nın önde gelen yayınlarından The Guardian gazetesi, Marco Silva'nın İngiltere Championship ekiplerinden Fulham'ın teknik direktörlüğüne gelmeden önce Fenerbahçe'nin teklifini reddettiğini ifade etti.

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğunu hala dolduramadı. Görev için birçok isim ortaya atılırken, listeden bir ismin daha üstü çizildi.

The Guardian, Fenerbahçe'nin eski Everton teknik direktörüne bir teklif yaptığını, ancak Silva'nın bu teklifi geri çevirdiğini belirtti.

2019'un Aralık ayından bu yana takım yönetmeyen Silva, dün Fulham ile anlaştı.