The Guardian: Katar'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hak kazanmasından bu yana 6 bin 500'den fazla konuk işçi hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

Katar'ın 10 yıl önce 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hak kazanmasından bu yana ülkede Hindistan, Pakistan, Nepal, Bangladeş ve Sri Lanka'dan gelen 6 bin 500'den fazla göçmen işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

The Guardian'ın hükûmet kaynaklarından topladığı bu verilere göre 2010'un Aralık ayında Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağının açıklanmasından bu yana ülkede haftada ortalama 12 göçmen işçi hayatını kaybetti.

Hindistan, Bangladeş, Nepal ve Sri Lanka tarafından paylaşılan verilere göre 2011-2020 arasında bu ülkelerden çalışmak için giden vatandaşlardan 5 bin 927'si hayatını kaybetti. Pakistan'ın Katar Büyükelçiliği, 2010-2020 arasında ülkeye çalışmak için gelen 824 vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Guardian, gerçek sayının yüksek ihtimalle 6 bin 500'den de fazla olduğunu çünkü Filipinler ve Kenya gibi Katar'a Dünya Kupası çalışmaları için çok sayıda işçi gönderen bazı ülkelerin verileri açıklamadığını ifade etti. 2020'nin son aylarına dair verilerinde ellerine geçmediği ifade edildi.