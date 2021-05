The Guardian'ın 1 Nisan şakası, Türk basınını faka bastırdı!

T24 Haber Merkezi

The Guardian'ın 1 Nisan günü "şaka amaçlı" hazırladığı "2'inci Süveyş Kanalı" haberi medya koridorlarının gündemine oturdu.

Türkiye'nin saygın basın kuruluşlarından hükümete yakın medyaya birçok kurum, The Guardian'ın haberini gerçek sanarak Türkiye'de dolaşıma soktu.

Yeni Şafak ve Sabah gibi gazeteler "şaka" habere basılı yayınlarında geniş yer verirken, The Guardian'ın haberi Milliyet, Birgün ve Hürriyet gibi yayınların internet sitesinde yer aldı.

T24 de haberi içerik ortağı BBC Türkçe aracılığıyla manşetten yayımladı. Haber, gönderilen düzeltme sonrasında yayından kaldırıldı.

The Guardian'ın "şaka" haberi kabaca Birleşmiş Milletler'in Süveyş Kanalı'nın Ever Given gemisi tarafından tıkanmasının ardından Mısır, İsrail sınırında yeni bir kanal açılması ihtimali üzerinde durduğundan söz ediyordu. Haberde çeşitli "kaynaklara" da yer verilmişti. The Guardian, metnin içine haberin gerçek olmadığı ile ilgili bir uyarı koymazken, üstte haberin "1 Nisan Şaka Günü" kategorisinde yer aldığı görüldü.