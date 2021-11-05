The Guardian: Etiyopya, Tigray'da Türk yapımı SİHA kullanmak istiyor

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in ağustos ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile imzaladığı askeri işbirliği anlaşmasının ardından, Etiyopya hükûmetinin Tigray bölgesinde Türkiye yapımı silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullanmayı istediği belirtildi.

Etiyopya hükümeti, kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi’nin (TPLF) saldırıları nedeniyle bugün ülkede olağanüstü hal ilan etti. TPLF'nin Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturuldu.

Etiyopya Başbakanı Ahmed’in Türkiye ziyaretinden iki ay önce, Etiyopya güçleri Tigray bölgesinin başkenti Mekelle’den püskürtülmüştü.

Tufts Üniversitesi Dünya Bağış Vakfı Direktörü Alex de Waal, Tigray’daki gelişmelerle ilgili “Çatışma hâli hazırda yoğun bir durumda ve belki de Etiyopya tarafında günde 100 bin asker hayatını kaybediyor. Çatışma nedeniyle beş milyon sivil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor. Ancak Etiyopya hâlâ drone ve başka silahlar almaya çalışıyor” dedi.

The Guardian’ın haberine göre, Bayraktar TB2 SİHA'ları özellikle Azerbaycan tarafından Ermenistan’la yaşanan Dağlık Karabağ savaşında kullanıldıktan sonra dünya genelinde daha fazla ses getirmişti.

Etiyopya hükûmetinin İran ve Çin yapımı drone’lar kullandığını ancak bunların Baykar Makina tarafından üretilen TB2 kadar etkili olmadığı belirtildi.

Hükûmet, drone kullanımı konusunda resmi bir açıklama yapmazken, Tigray güçleri, gazeteci Martin Plaut’a Etiyopya hükûmetinin bölgede Türk yapımı lazer güdümlü bomba parçaları kullandığına dair bulgular iletmişti.

The Guardian’ın haberinde şu ifadeler yer aldı: “Türkiye’nin drone teknolojisinin hızlı yayılımı ve bazı satın alanların otoriter doğası, uzmanları endişelendiriyor”

Britanya merkezli sivil toplum kuruluşu Drone Wars’tan Chris Cole “Drone’lar bölgede çatışmaları ısıtıyor çünkü pilotsuz silahlar savaş eşeğini düşürüyor” dedi.

Etiyopya'daki durum

Etiyopya hükümeti, kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF'nin saldırıları nedeniyle bugün ülkede olağanüstü hal ilan etti. TPLF'nin Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturuldu.

Ülkede federal ordu ile TPLF arasında çıkan çatışmalar Kasım 2020'den bu yana devam ediyor. Ağır çatışmaların ardından Amhara eyaletindeki Dessie ve Kombolcha kentlerini alan TPLF güçlerinin başkente yaklaşık 350 kilometre uzaklıkta olduğu belirtiliyor.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın merkezi Mekelle'den çekilmişti. TPLF'nin Amhara ve Afar eyaletlerindeki ilerleyişi sonrasında ordu karşı saldırıya geçmişti.

Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.