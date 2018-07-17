The Guardian Dünya Kupası'nın en iyi 11'ini açıkladı

İngilizlerin prestijli gazetesi The Guardian, Rusya'da yapılan 2018 Dünya Kupası'nın en iyi 11'ini seçti. Hırvat futbolcuların ağırlıkta olduğu listede İngiliz futbolcu olmaması dikkat çekti.

Dünya Kupası sona erdi. 64 maçtan sadece biri (Fransa-Danimarka) 0-0 tamamlandı. The Guardian gazetesi tüm maçları gözeterek en iyi 11'i belirlerken oyunculara en az 4 maç oynama kriteri koydu.

CNN Türk'te yer alan habere göre işte sonuçlar:

Thibaut Courtois - Belçika: 7.57

Sime Vrsaljko - Hırvatistan: 7.5

Domagoj Vida - Hırvatistan: 7.33



Listede dikkat çeken isim Beşiktaşlı Domagoj Vida'ydı. Guardian yorumunda "Vida sadece defansı, defanstaki partneri Dejan Lovren'i yönetmekle kalmadı ayrıca takımın bekleri Vrsaljko ve Strinic'i de yönetti. "Zafer Ukrayna"nın diye bağırdığı videoyla gündeme geldi ama sahada kusursuzdu. Finalde Kylian Mbappe'nin önünden aldığı top ve Ivan Perisic'e yaptığı asist de cabasıydı.

Diego Godín - Uruguay: 7.2

Lucas Hernandez - Fransa: 7.0

Ivan Perisic - Hırvatistan: 7.57

Kevin De Bruyne - Belçika: 7.67

Luka Modric - Hırvatistan: 8.0

Denis Cheryshev - Rusya: 7.4

Eden Hazard - Belçika: 8.0

Kylian Mbappé - Fransa: 7.43